ЦАХАЛ: в Исфахане и Тегеране израильские ВВС уничтожили несколько батарей ПВО

ЦАХАЛ сообщает, что недавно израильские ВВС атаковали несколько иранских батарей ПВО в районах Исфахана и Тегерана. Были нанесены удары по ракетным установкам и радиолокационным системам.

В сообщении подчеркивается: ВВС ЦАХАЛа продолжают расширять зону воздушных операций в западном и центральном Иране, уничтожая ПВО противника.

ЦАХАЛ продолжит работу по достижению превосходства в воздухе, заявляет армейская пресс-служба.