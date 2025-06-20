ЦАХАЛ: в Исфахане и Тегеране израильские ВВС уничтожили несколько батарей ПВО
время публикации: 20 июня 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:01
ЦАХАЛ сообщает, что недавно израильские ВВС атаковали несколько иранских батарей ПВО в районах Исфахана и Тегерана. Были нанесены удары по ракетным установкам и радиолокационным системам.
В сообщении подчеркивается: ВВС ЦАХАЛа продолжают расширять зону воздушных операций в западном и центральном Иране, уничтожая ПВО противника.
ЦАХАЛ продолжит работу по достижению превосходства в воздухе, заявляет армейская пресс-служба.