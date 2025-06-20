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Израиль

ЦАХАЛ: в Исфахане и Тегеране израильские ВВС уничтожили несколько батарей ПВО

ВВС
ПВО
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 20 июня 2025 г., 08:53 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 09:01
ЦАХАЛ: в Исфахане и Тегеране израильские ВВС уничтожили несколько батарей ПВО
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что недавно израильские ВВС атаковали несколько иранских батарей ПВО в районах Исфахана и Тегерана. Были нанесены удары по ракетным установкам и радиолокационным системам.

В сообщении подчеркивается: ВВС ЦАХАЛа продолжают расширять зону воздушных операций в западном и центральном Иране, уничтожая ПВО противника.

ЦАХАЛ продолжит работу по достижению превосходства в воздухе, заявляет армейская пресс-служба.

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