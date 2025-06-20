Умер 10-месячный младенец, покусанный собакой в Кирьят-Бялике
время публикации: 20 июня 2025 г., 16:22 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 16:22
В больнице умерла 10-месячная девочка, покусанная собакой в Кирьят-Бялике.
Она была в критическом состоянии доставлена в больницу РАМБАМ.
По словам парамедиков, к моменту их прибытия девочка была без сознания, у нее не было пульса, и она не дышала. На верхней части тела ребенка была тяжелая рваная рана. Медикам сообщили, что девочку покусала собака.