Умер 10-месячный младенец, покусанный собакой в Кирьят-Бялике

В больнице умерла 10-месячная девочка, покусанная собакой в Кирьят-Бялике.

Она была в критическом состоянии доставлена в больницу РАМБАМ.

По словам парамедиков, к моменту их прибытия девочка была без сознания, у нее не было пульса, и она не дышала. На верхней части тела ребенка была тяжелая рваная рана. Медикам сообщили, что девочку покусала собака.