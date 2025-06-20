Собака покусала младенца в Кирьят-Бялике, врачи борются за жизнь ребенка

В службу скорой помощи по округу Кармель в 13:55 поступило сообщение о младенце, покусанном собакой в Кирьят-Бялике. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь десятимесячной девочке, получившей сильные укусы верхней части тела.

В критическом состоянии и в процессе реанимационных мероприятий младенца эвакуировали в больницу РАМБАМ.

По словам парамедика, к моменту их прибытия девочка была без сознания, у нее не было пульса, и она не дышала. На верхней части тела ребенка была тяжелая рваная рана. Медикам сообщили, что девочку покусала собака.