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Израиль

Собака покусала младенца в Кирьят-Бялике, врачи борются за жизнь ребенка

Животные
Мада
время публикации: 20 июня 2025 г., 14:21 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 14:21

В службу скорой помощи по округу Кармель в 13:55 поступило сообщение о младенце, покусанном собакой в Кирьят-Бялике. Прибывшие на место происшествия медики оказали неотложную помощь десятимесячной девочке, получившей сильные укусы верхней части тела.

В критическом состоянии и в процессе реанимационных мероприятий младенца эвакуировали в больницу РАМБАМ.

По словам парамедика, к моменту их прибытия девочка была без сознания, у нее не было пульса, и она не дышала. На верхней части тела ребенка была тяжелая рваная рана. Медикам сообщили, что девочку покусала собака.

Израиль
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