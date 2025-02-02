Возле мошава Бен-Ами дикий кабан покусал подростка
время публикации: 02 февраля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 18:54
17-летний подросток доставлен в больницу в Нагарии после того, как подвергся нападению дикого кабана. По словам подростка, дикое животное атаковало его и покусало, когда он выгуливал свою собаку недалеко от мошава Бен-Ами.
По оценкам медиков, подросток получил травмы от легких до средней тяжести. Он останется под наблюдением врачей отделения детской хирургии.
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