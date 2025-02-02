x
02 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 февраля 2025
|
02 февраля 2025
|
последняя новость: 19:03
02 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Возле мошава Бен-Ами дикий кабан покусал подростка

Бешенство
время публикации: 02 февраля 2025 г., 18:42 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 18:54
Возле мошава Бен-Ами дикий кабан покусал подростка
AP Photo/Michael Sohn

17-летний подросток доставлен в больницу в Нагарии после того, как подвергся нападению дикого кабана. По словам подростка, дикое животное атаковало его и покусало, когда он выгуливал свою собаку недалеко от мошава Бен-Ами.

По оценкам медиков, подросток получил травмы от легких до средней тяжести. Он останется под наблюдением врачей отделения детской хирургии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2024

Суд разрешил отстрел кабанов в городской черте Хайфы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 29 июля 2024

Представительский иск жителей Хайфы: по 5000 шекелей компенсации за диких кабанов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 марта 2024

Пытаясь не врезаться в кабана, подросток упал с велосипеда и получил сложный перелом