Возле мошава Бен-Ами дикий кабан покусал подростка

17-летний подросток доставлен в больницу в Нагарии после того, как подвергся нападению дикого кабана. По словам подростка, дикое животное атаковало его и покусало, когда он выгуливал свою собаку недалеко от мошава Бен-Ами.

По оценкам медиков, подросток получил травмы от легких до средней тяжести. Он останется под наблюдением врачей отделения детской хирургии.