Сигналы тревоги в районе Мертвого моря, уничтожены иранские БПЛА
время публикации: 20 июня 2025 г., 02:57 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 03:38
В 2:57 20 июня в районе гостиниц Мертвого моря прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксировано проникновение БПЛА.
В 3:00 было объявлено, что угрозы больше нет.
ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию беспилотника, летевшего из Ирана.
В 3:10 вновь прозвучала тревога в районе Мертвого моря. Зафиксировано проникновение БПЛА. Вскоре было объявлено, что еще два беспилотника сбиты.