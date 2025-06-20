Сигналы тревоги в районе Мертвого моря, уничтожены иранские БПЛА

В 2:57 20 июня в районе гостиниц Мертвого моря прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксировано проникновение БПЛА.

В 3:00 было объявлено, что угрозы больше нет.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию беспилотника, летевшего из Ирана.

В 3:10 вновь прозвучала тревога в районе Мертвого моря. Зафиксировано проникновение БПЛА. Вскоре было объявлено, что еще два беспилотника сбиты.