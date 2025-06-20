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Израиль

Сигналы тревоги в районе Мертвого моря, уничтожены иранские БПЛА

Война с Ираном
Цева адом
Беспилотники
время публикации: 20 июня 2025 г., 02:57 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 03:38
Тревога в районе Мертвого моря, проникновение БПЛА
Пресс-служба ЦАХАЛа

В 2:57 20 июня в районе гостиниц Мертвого моря прозвучала тревога "Цева адом". Зафиксировано проникновение БПЛА.

В 3:00 было объявлено, что угрозы больше нет.

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию беспилотника, летевшего из Ирана.

В 3:10 вновь прозвучала тревога в районе Мертвого моря. Зафиксировано проникновение БПЛА. Вскоре было объявлено, что еще два беспилотника сбиты.

Израиль
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