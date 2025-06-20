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Израиль

В Тель-Шеве убиты две молодые женщины

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 20 июня 2025 г., 02:42 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 03:12
В Тель-Шеве убиты две молодые женщины
Пресс-служба МАДА

В ночь на 20 июня в Тель-Шеве, в Негеве, были убиты две молодые женщины, примерно 20 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть двух женщин, на телах которых были следы огнестрельных ранений.

Полиция проводит расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Тель-Шева – бедуинский населенный пункт в Негеве, где проживают более 20 тысяч человек.

Израиль
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