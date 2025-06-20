МАДА: в результате ракетного обстрела из Ирана в Беэр-Шеве причинен ущерб

МАДА сообщает, что утром 20 июня в результате ракетного обстрела из Ирана на юге Израиля причинен ущерб. Позже СМИ назвали город, в котором упала ракета: Беэр-Шева.

Сведений о раненых не поступало. Нескольким людям потребовалась помощь медиков для выведения из шокового состояния.

Судя по фотографии, распространенной МАДА, пострадали здание и автомобили.