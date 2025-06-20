Тревога в Негеве, включая Беэр-Шеву: ракетный обстрел из Ирана
время публикации: 20 июня 2025 г., 05:51 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 06:05
В 5:51-5:52 20 июня тревога "Цева адом" прозвучала в Негеве, включая Беэр-Шеву. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана.
Также тревога прозвучала в некоторых районах в Иудее.
Работает система ПРО.
В 6:03 Командование тыла объявило: можно покинуть убежища.
Напомним, что 19 июня в результате ракетного обстрела из Ирана был причинен значительный ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.