Тревога в Негеве, включая Беэр-Шеву: ракетный обстрел из Ирана

В 5:51-5:52 20 июня тревога "Цева адом" прозвучала в Негеве, включая Беэр-Шеву. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана.

Также тревога прозвучала в некоторых районах в Иудее.

Работает система ПРО.

В 6:03 Командование тыла объявило: можно покинуть убежища.

Напомним, что 19 июня в результате ракетного обстрела из Ирана был причинен значительный ущерб больнице "Сорока" в Беэр-Шеве.