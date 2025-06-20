Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 20 июня, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Утром туман на побережье Средиземного моря и на севере Негева.

В Иерусалиме – 19-30 градусов, в Тель-Авиве – 22-28, в Хайфе – 21-27, в Эйлате – 26-39, в Беэр-Шеве – 20-33, в Мицпе-Рамоне – 19-33, на побережье Мертвого моря – 26-35, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-28, в Ариэле – 19-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-31, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27-28 градусов, высота волн – 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В субботу-понедельник – без существенных изменений.