Подготовка к похоронам раввина Каневского: движение в центре Израиля перекрыто

С 6 утра в воскресенье, 20 марта, полиция начала блокировать движение по шоссе в центре Израиля, в связи с подготовкой к похоронам раввина Хаима Каневского, на которых ожидается присутствие около миллиона человек. Образовались многокилометровые автомобильные пробки.

Перекрыты все въезды в Бней-Брак. Блокировано движение по шоссе номер 2, шоссе номер 4 и шоссе номер 6 (Трансизраильское шоссе).

Улица Хазон Иш в городе закрыта для движения во всех направлениях. Закрыты для движения все шоссе, ведущие к ней.

Улица Жаботински закрыта от перекрестка Бен Гурион до Дерех Рабин. Закрыты все улицы, ведущие к улице Жаботински.

Движение по шоссе №4 прервано от перекрестка Мораша до развязки Мишмар а-Шива. Движение направлено на шоссе №1.

Прекращено движение от развязки Алуф Садэ до Дерех а-Шалом

Дерех Эм а-Мошавот закрыта от торгового центра Аялон в обоих направлениях.

Движение по шоссе №471 в направлении шоссе №4 прервано.

Движение по шоссе №1 от развязки Ганот в направлении шоссе №4 также закрыто. Водители продолжат движение по шоссе №1.

Движение по шоссе №44 в направлении шоссе №4 в северном направлении прервано возле развязки А-Шива. Водителей направляют на шоссе №1.

Шоссе №461 закрыто от развязки Месубим в сторону шоссе №4 в северном направлении.

Закрыты съезды из Кирьят Оно и Гиват Шмуэля в направлении шоссе №471.

Перекресток Шаария на шоссе №471 закрыт.

Автобусы начали перевозить людей, намеревающихся принять участие в похоронах, с 5 утра. Ночью компания "Ракевет Исраэль" запустила специальные прямые поезда из Иерусалима в Бней-Брак для всех желающих приехать на похороны раввина Каневского.

Полиция настоятельно рекомендует гражданам, не собирающимся на похороны раввина Каневского, воздержаться сегодня от поездок в район Гуш Дана или быть готовыми к тому, что им потребуется много времени для того, чтобы добраться до места назначения.

Более трех тысяч полицейских, бойцов пограничной полиции МАГАВ и добровольцев будут обеспечивать порядок на похоронах.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" приведена в состоянии повышенной готовности.

20 марта занятия в школах Бней-Брака, Рамат-Гана и некоторых других городов проходят в дистанционном режиме.