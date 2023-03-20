Белый дом: Байден предложил Нетаниягу поддержку в поиске компромисса по юридической реформе

Пресс-служба Белого дома сообщила, что телефонный разговор, состоявшийся 19 марта между Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу состоялся по инициативе президента США.

Согласно версии Белого дома, значительная часть разговора была посвящена юридической реформе, проводимой правительством Нетаниягу. "Президент США заявил, что демократические ценности всегда были и должны оставаться отличительной чертой американо-израильских отношений. Он выразил уверенность в том, что демократические общества держатся на системе сдержек и противовесов, и что фундаментальные изменения следует проводить при максимально широкой поддержке в обществе", – говорится в пресс-релизе Белого дома.

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Пресс-служба Джо Байдена также сообщает, что президент США предложил Биньямину Нетаниягу свою поддержку усилий по поиску компромисса по юридической реформе в соответствии с изложенными им принципами. При этом пресс-служба израильского премьер-министра передала, что "в отношении судебной реформы Нетаниягу сказал, что Израиль был и будет сильной и динамичной демократией".

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Отметим, что пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля, сообщая о состоявшемся разговоре, отметила, что "разговор был сосредоточен на иранской угрозе и расширении кругов мира".

В версии, изложенной пресс-службой Белого дома, иранский вопрос был далеко не центральной темой беседы, и ему было уделено меньше времени, чем обсуждению итогов палестино-израильских переговоров в Шарм аш-Шейхе и росту напряженности на Западном берегу.

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Израильские СМИ, в частности сайт Ynet , отмечают, что речь идет об из ряда вон выходящем вмешательстве США во внутренние дела Израиля, что указывает на глубокую обеспокоенность администрации Белого дома по поводу реформы, продвигаемой правительством США в одностороннем порядке.

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Отметим, что предыдущий разговор между Нетаниягу и Байденом состоялся полтора месяца назад, после теракта в Иерусалиме, в результате которого погибли семь человек.