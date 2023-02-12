Президент США впервые прокомментировал юридическую реформу Нетаниягу
Президент США Джо Байден впервые прокомментировал инициированную правительством Израиля юридическую реформу, повлекшую за собой массовые оппозиционные выступления. Он призвал израильтян действовать на основе консенсуса.
"Гений американской и израильской демократии в том, что они основаны на сильных институтах, на сдержках и противовесах, на независимой юридической системе. Для столь фундаментальных изменений очень важен консенсус. Тогда люди поддержат их, и он окажутся долговременными", – сообщил глава государства.
Следует отметить, что это едва ли не первый раз в истории, когда президент США выступает с комментарием о ведущейся в Израиле внутриполитической полемике.
Около трех недель назад, в ходе визита в Израиль, ситуацию в еврейском государстве прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также призвал израильтян действовать на основе консенсуса. Оппозиционные манифестации политик назвал демократией в действии.
Президент Франции Эммануэль Макрон, в ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Париж, занял более жесткую позицию. "Если реформа будет проведена, Израиль отдалится от демократии", – сказал он.
Шестая суббота протестов: десятки тысяч демонстрантов в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах
В Тель-Авиве проходит акция протеста женских организаций
Аналитический отдел JP Morgan: возможен ограниченный рост риска инвестиций в Израиль на фоне судебной реформы
Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и ПА, но оставил здесь свою команду