adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
3 - 8°
Тель-Авив:
8 - 14°
Эйлат:
9 - 18°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.507 ₪ 3.758 ₪
Иерусалим:
3 - 8°
Тель-Авив:
8 - 14°
Эйлат:
9 - 18°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Президент США впервые прокомментировал юридическую реформу Нетаниягу

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Президент США впервые прокомментировал юридическую реформу Нетаниягу
    AP Photo/Patrick Semansky

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал инициированную правительством Израиля юридическую реформу, повлекшую за собой массовые оппозиционные выступления. Он призвал израильтян действовать на основе консенсуса.

    "Гений американской и израильской демократии в том, что они основаны на сильных институтах, на сдержках и противовесах, на независимой юридической системе. Для столь фундаментальных изменений очень важен консенсус. Тогда люди поддержат их, и он окажутся долговременными", – сообщил глава государства.

    adv_11 incontent_1

    Следует отметить, что это едва ли не первый раз в истории, когда президент США выступает с комментарием о ведущейся в Израиле внутриполитической полемике.

    adv_12 m_ar_1

    Около трех недель назад, в ходе визита в Израиль, ситуацию в еврейском государстве прокомментировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он также призвал израильтян действовать на основе консенсуса. Оппозиционные манифестации политик назвал демократией в действии.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в ходе визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Париж, занял более жесткую позицию. "Если реформа будет проведена, Израиль отдалится от демократии", – сказал он.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 article_fenix_desk
    adv_15 article_fenix_mobile
    adv_16 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 11 Февраля 2023
    Шестая суббота протестов: десятки тысяч демонстрантов в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 5 Февраля 2023
    В Тель-Авиве проходит акция протеста женских организаций
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 3 Февраля 2023
    Аналитический отдел JP Morgan: возможен ограниченный рост риска инвестиций в Израиль на фоне судебной реформы
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 31 Января 2023
    Энтони Блинкен завершил визит в Израиль и ПА, но оставил здесь свою команду
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:52 "Коронавирусный светофор": спад эпидемии, почти все крупные города "зеленые"
    09:50 Коронавирус в Израиле 12 февраля 2023 года: около 4100 зараженных, 26 умерших за неделю с диагнозом COVID-19
    09:16 "Калькалист": за последние недели 37 хайтек-компаний вывели из израильских банков 780 млн долларов и отменили перевод в Израиль 2,2 млрд долларов
    09:12 Президент США впервые прокомментировал юридическую реформу Нетаниягу
    08:57 Депутат от "Ликуда" обвинила в пятничном теракте председателя Верховного суда Эстер Хайют
    08:54 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны шесть подозреваемых в терроре
    08:44 Отдел главного экономиста минфина Израиля: "Иностранный туризм приводит к росту цен на жилье, перегрузке транспорта и загрязнению воздуха"
    08:05 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 354-й день войны
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5