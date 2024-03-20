СМИ: Нетаниягу предложил "неудобному" депутату должность посла в Италии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил депутату Эли Далялю ("Ликуд") должность посла Израиля в Италии. Об этом сообщил 14-й канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, премьер-министр заинтересован удалить Даляля из Кнессета и политической системы. Этот депутат неоднократно критиковал правительство и занимал самостоятельную позицию.

Так, например, Даляль требовал немедленно принять закон о призыве, выступал за закрытие небольших министерств и угрожал не голосовать за бюджет из-за разногласий по вопросу о коалиционных средствах.