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Израиль

СМИ: Нетаниягу предложил "неудобному" депутату должность посла в Италии

время публикации: 20 марта 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 13:43
СМИ: Нетаниягу предложил "неудобному" депутату должность посла в Италии
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил депутату Эли Далялю ("Ликуд") должность посла Израиля в Италии. Об этом сообщил 14-й канал ИТВ.

Согласно опубликованной информации, премьер-министр заинтересован удалить Даляля из Кнессета и политической системы. Этот депутат неоднократно критиковал правительство и занимал самостоятельную позицию.

Так, например, Даляль требовал немедленно принять закон о призыве, выступал за закрытие небольших министерств и угрожал не голосовать за бюджет из-за разногласий по вопросу о коалиционных средствах.

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