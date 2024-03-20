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Израиль

"Хизбалла" размещает склады с опасными веществами в деревнях. Видео

время публикации: 20 марта 2024 г., 13:27 | последнее обновление: 20 марта 2024 г., 13:28
"Хизбалла" размещает склады с опасными веществами в деревнях. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись, на которой показаны вторичные взрывы после поражения объекта "Хизбаллы", располагавшегося внутри жилого района в одном из населенных пунктов Ливана.

В комментарии к видео сказано: "Число вторичных взрывов и продолжительность пожара на объекте являются еще одним доказательством того, что "Хизбалла" хранит взрывчатые и другие опасные химические вещества в деревнях".

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