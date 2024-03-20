"Хизбалла" размещает склады с опасными веществами в деревнях. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись, на которой показаны вторичные взрывы после поражения объекта "Хизбаллы", располагавшегося внутри жилого района в одном из населенных пунктов Ливана.

В комментарии к видео сказано: "Число вторичных взрывов и продолжительность пожара на объекте являются еще одним доказательством того, что "Хизбалла" хранит взрывчатые и другие опасные химические вещества в деревнях".