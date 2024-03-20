ЦАХАЛ: в Рафиахе ликвидированы "мчс-ники" ХАМАСа

ЦАХАЛ, АМАН и ШАБАК 18 марта провели операцию в Рафиахе (Рафахе) на юге сектора Газы, в ходе которой были ликвидированы высокопоставленные активисты ХАМАСа, входившие в "комиссию по чрезвычайным ситуациям".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа отмечается, что речь идет о чиновниках ХАМАСа, которые помогали боевикам взять под полный контроль Рафиах.

Ликвидированы: Саид Катаб аль-Хашаш, Усама Хамид Шахир, Мухаммад Уз аль-Малали, Хади Абу аль-Рус, Насаль аль-Ид.

Насаль аль-Ид был главой "комиссии по чрезвычайным ситуациям" в Рафиах, прочие руководили региональными отделами местного "МЧС".

ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ и израильские спецслужбы лишают Газу гражданского управления, ликвидируя полицейских, ответственных за координацию доставки и распределения гуманитарной помощи, и сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям, ответственных за размещение и обеспечение беженцев.