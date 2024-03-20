Премия Израиля будет присуждаться во всех категориях: министр образования передумал

Министр образования Йоав Киш сообщил в среду, 20 марта, что Премия Израиля будет в этом году присуждаться по всем категориям, а не только в номинации "возрождение и гражданский героизм", как сообщалось ранее.

Напомним, в конце февраля министр образования официально объявил об отмене отмене присуждения Премии Израиля по различным номинациям, кроме одной. "Сейчас Премия Израиля будет присуждаться только в категории "Возрождение: героизм и взаимовыручка израильтян", – объяснил он. – Все остальные премии будем вручать после войны".

Это решение вызвало резкую критику, ему пришлось объяснять свое решение юридической советнице правительства Гали Бахарав-Миаре, и та отказалась защищать позицию министра во время обсуждения вопроса в БАГАЦе. Признав этот факт, министр образования сообщил об изменении своего решения.

Ранее комитет ректоров университетов объявил о намерении провести на исходе Дня Независимости альтернативную церемонию вручения Премии Израиля "для чествования науки, культуры и предпринимательства". На мероприятии планировалось вручение премий лауреатам в сферах, Премия Израиля в которых в этом году отменена решением министра просвещения Йоавом Кишем.

В связи с многочисленными возражениями, министр образования был вынужден отменить ранее принятое решение. Церемония вручения Премии Израиля пройдет в День Независимости, как принято. В связи с войной тем лауреатам, которые сочтут это для себя удобным, предоставят возможность получить премию в следующем году вместо нынешнего.