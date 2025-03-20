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Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Алия Элимелех

время публикации: 20 марта 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 14:51
Внимание, розыск: пропала 15-летняя Алия Элимелех
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 15-летней Алии Элимелех. Вечером 19 марта ее видели в Кирьят-Шмуэле, на улице Арье Левин. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 1.50, стройная, длинные каштановые волосы.

Описание одежды: серо-голубые спортивные штаны, белая футболка, жакет оливкового цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 04-8464444.

Израиль
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