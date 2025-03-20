По делу о "букете с гранатой" задержаны подозреваемые
время публикации: 20 марта 2025 г., 14:41 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 14:55
Полиция сообщает о задержании двух подозреваемых по делу о "букете с гранатой" в Тель-Авиве. Задержанным около 20 лет, они проживают в центре Израиля.
Поздно вечером 13 февраля жительница одного из домов на севере Тель-Авива позвонила в полицию и сообщила, что рядом с ее дверью неизвестный положил букет тюльпанов, в который вложен подозрительный предмет.
На место происшествия прибыли полицейские и сапер, который обезвредил осколочную гранату, вложенную в букет. Никто не пострадал.
О мотивах преступников ничего не сообщается.