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Израиль

Минздрав ХАМАСа: с начала операции "Сила и меч" в Газе убиты более 500 человек

время публикации: 20 марта 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 14:35
Минздрав ХАМАСа: с начала операции "Сила и меч" в Газе убиты более 500 человек
AP Photo/Mohammad Jahjouh

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 506 убитых и более 900 раненых в результате ударов ЦАХАЛа, начавшихся в ночь на 18 марта 2025 года.

Израильские СМИ заявляли о сотнях убитых террористов. ЦАХАЛ сообщал о ликвидированных лидерах ХАМАСа и других террористических группировок. Но оценок того, сколько среди убитых в Газе террористов ЦАХАЛ пока не публиковал.

Израиль
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