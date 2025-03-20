Минздрав ХАМАСа: с начала операции "Сила и меч" в Газе убиты более 500 человек
время публикации: 20 марта 2025 г., 14:35 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 14:35
Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее 506 убитых и более 900 раненых в результате ударов ЦАХАЛа, начавшихся в ночь на 18 марта 2025 года.
Израильские СМИ заявляли о сотнях убитых террористов. ЦАХАЛ сообщал о ликвидированных лидерах ХАМАСа и других террористических группировок. Но оценок того, сколько среди убитых в Газе террористов ЦАХАЛ пока не публиковал.