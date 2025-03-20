Сегодня ожидается снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот

19 марта, на фоне понижения температуры и осадков, на Хермоне начался снегопад. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, снегопад на Хермоне будет продолжаться 20-21 марта. Причем сегодня ожидается снегопад и на других вершинах Голанских высот. Температура не вершине Хермона от -3 до +1 градуса по Цельсию.

Подобная погода не уникальна для этого региона. Снегопады на Хермоне зачастую фиксировали во второй половине марта и даже в апреле. Хотя, как правило, снегопады на горе Хермон заканчиваются в первой половине марта. Очень редко во второй половине марта фиксируются снегопады на Голанах, помимо Хермона.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.