Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 20 марта, температура понизится и будет ниже среднесезонной. Облачно. Временами дожди, возможно с грозами, от севера до северного Негева. Есть риск затоплений в низинах. Снегопад на Хермоне и других вершинах Голанских высот. Сильный ветер и шторм на побережье Средиземного моря. Пыльная буря на юге.

В Иерусалиме – 7-12 градусов, в Тель-Авиве – 14-17, в Хайфе – 11-14, в Эйлате – 15-23, в Беэр-Шеве – 11-15, в Мицпе-Рамоне – 8-15, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-16, на Голанских высотах – 7-12.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18-19 градусов, высота волн – 200-400 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В пятницу будет холодно, переменная облачность. Затем ожидается постепенное повышение температуры.