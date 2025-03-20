ЦАХАЛ начал наземную операцию в квартале Шабура Рафиаха

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние часы начата наземная операция в квартале Шабура в городе Рафиах, где уже уничтожено несколько объектов террористической инфраструктуры.

Продолжаются операции в северной и центральной части сектора.

На севере сектора Газы силы ЦАХАЛа занимаются уничтожением объекта террористической инфраструктуры, в котором располагался командный центр ХАМАСа, в котором разрабатывались планы атак на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В вечерние часы самолеты ВВС продолжают наносить удары по объектам ХАМАСа и боевикам по всему сектору.