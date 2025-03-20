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Израиль

ЦАХАЛ начал наземную операцию в квартале Шабура Рафиаха

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 марта 2025 г., 20:30 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 20:30
ЦАХАЛ начал наземную операцию в квартале Шабура в Рафиахе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в последние часы начата наземная операция в квартале Шабура в городе Рафиах, где уже уничтожено несколько объектов террористической инфраструктуры.

Продолжаются операции в северной и центральной части сектора.

На севере сектора Газы силы ЦАХАЛа занимаются уничтожением объекта террористической инфраструктуры, в котором располагался командный центр ХАМАСа, в котором разрабатывались планы атак на силы ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В вечерние часы самолеты ВВС продолжают наносить удары по объектам ХАМАСа и боевикам по всему сектору.

Израиль
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