Президент Герцог раскритиковал правительство за шаги, которые ведут к расколу в обществе

Президент Ицхак Герцог вечером 20 марта выступил с резкой критикой в адрес правительства. Он заявил, что нельзя отправлять военнослужащих в бой и предпринимать шаги, ведущие к расколу в обществе.

"Невозможно не испытывать глубокую обеспокоенность по поводу тяжелой реальности, событий, разворачивающихся на наших глазах. В последнее время разосланы множество повесток резервистам. Недопустимо отправлять наших сыновей на передовую и в это же время продвигать решения, вызывающие глубокий раскол в обществе", – заявил президент.

"Недопустимо возобновлять боевые действия для исполнения священной заповеди по спасению заложников и в то же время не слушать и не поддерживать их семьи, которые переживают самый мрачный кошмар наяву", – сказал Герцог. Он добавил, что каждый день встречается с десятками граждан, которые "кричат о необходимости избежать раскола в обществе, просят сохранить государство, просят провести всестороннее и независимое расследование ужасной катастрофы".

"Мы обязаны прислушаться к этим голосам и стремиться к общему согласию. Даже если я останусь последним, кто отстаивает эту позицию, я готов до конца бороться за достижение взаимопонимания и единства, – продолжил Герцог. – К великому сожалению, сейчас мы наблюдаем цепочку односторонних решений, чьё разрушительное влияние на наш национальный дух вызывает у меня глубочайшую тревогу".