ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту в долине Бекаа и по ракетным установкам на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по подземному объекту в долине Бекаа и по ракетным установкам на юге Ливана.

В сообщении отмечается, что удар по военному объекту на юге Ливана был нанесен после того, как на нем была зафиксирована активность боевиков "Хизбаллы".

Одновременно с этим продолжается наземная операция на севере, в центре и на юге сектора Газы. Самолеты ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористической инфраструктуры и боевикам по всему сектору.