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Израиль

ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту в долине Бекаа и по ракетным установкам на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 20 марта 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 21:26
ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по подземному объекту в долине Бекаа и по ракетным установкам на юге Ливана
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по подземному объекту в долине Бекаа и по ракетным установкам на юге Ливана.

В сообщении отмечается, что удар по военному объекту на юге Ливана был нанесен после того, как на нем была зафиксирована активность боевиков "Хизбаллы".

Одновременно с этим продолжается наземная операция на севере, в центре и на юге сектора Газы. Самолеты ВВС ЦАХАЛа наносят удары по объектам террористической инфраструктуры и боевикам по всему сектору.

Израиль
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