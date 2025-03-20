Биньямин Нетаниягу поздравил иранцев с персидским Новым годом
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил граждан Ирана с наступающим персидским Новым годом, пожелав им " свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать".
"Приближается весна, а вместе с ней и персидский Новый год. Я хочу пожелать иранскому народу и персам во всем мире счастливого Навруза. Желаю вам здоровья, счастья, процветания, и больше всего – свободы.
Я надеюсь, что этот Навруз станет для вас новым началом – новым началом, которое поможет преодолеть все препятствия и барьеры, с которыми вы сталкивались слишком долго.
Пусть этот год станет годом Серват – процветания. Процветания, когда народ Ирана, наконец, сможет воспользоваться богатыми природными ресурсами своей страны, которые так долго были ему недоступны из-за деспотичного режима.
Годом, когда риал обретет реальную ценность.
Годом Амният – безопасности. Духовной, экономической и физической безопасности.
Годом Дусти – дружбы. Дружбы с теми, кто заботится о ваших интересах, а это и моя страна, Израиль.
Годом Омид – надежды. Надежды и оптимизма, ведущих к свободе.
Годом Имaн – веры. Веры в то, что ваша жизнь может быть лучше.
Годом Азади – свободы. Настоящей свободы.
Свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать.
Счастливого Навруза!", – говорит он на видео, опубликованной его пресс-службой.