Биньямин Нетаниягу поздравил иранцев с персидским Новым годом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поздравил граждан Ирана с наступающим персидским Новым годом, пожелав им " свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать".

"Приближается весна, а вместе с ней и персидский Новый год. Я хочу пожелать иранскому народу и персам во всем мире счастливого Навруза. Желаю вам здоровья, счастья, процветания, и больше всего – свободы.

Я надеюсь, что этот Навруз станет для вас новым началом – новым началом, которое поможет преодолеть все препятствия и барьеры, с которыми вы сталкивались слишком долго.

Пусть этот год станет годом Серват – процветания. Процветания, когда народ Ирана, наконец, сможет воспользоваться богатыми природными ресурсами своей страны, которые так долго были ему недоступны из-за деспотичного режима.

Годом, когда риал обретет реальную ценность.

Годом Амният – безопасности. Духовной, экономической и физической безопасности.

Годом Дусти – дружбы. Дружбы с теми, кто заботится о ваших интересах, а это и моя страна, Израиль.

Годом Омид – надежды. Надежды и оптимизма, ведущих к свободе.

Годом Имaн – веры. Веры в то, что ваша жизнь может быть лучше.

Годом Азади – свободы. Настоящей свободы.

Свободы от угнетения, свободы от нужды, свободы жить, свободы выбирать.

Счастливого Навруза!", – говорит он на видео, опубликованной его пресс-службой.