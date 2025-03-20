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Израиль

МАДА: после сирены в центре Израиля помощь была оказана 16 пострадавшим

Мада
Цева адом
время публикации: 20 марта 2025 г., 04:35 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 04:40
МАДА: после сирены в центре Израиля помощь была оказана 16 пострадавшим
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" передает: рано утром 20 марта бригады скорой помощи выезжали по вызовам после сирены "Цева адом", прозвучавшей в центральных районах Израиля.

Раненых нет.

Была оказана медицинская помощь 13 гражданам, получившим травмы по пути в бомбоубежища и другие защищенные помещения, а также трем людям, находившимся в состоянии нервного шока.

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