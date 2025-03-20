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Израиль

Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена

Мада
Цева адом
Пресс-служба ЦАХАЛа
Йемен
Хуситы
время публикации: 20 марта 2025 г., 03:59 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 04:39
Сирены в центре Израиля: ракетный обстрел из Йемена
Фото NEWSru.co.il

В 3:59-4:01 20 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ заявил: была выпущена ракета из Йемена в сторону израильской территории.

Сирены были слышны в Тель-Авиве, Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиине, Реховоте, Рамат-Гане, Бней-Браке, Холоне, Ришон ле-Ционе, Лоде, Рамле, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Рамат а-Шароне, Герцлии и многих других населенных пунктах Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета была перехвачена за пределами Израиля. Но тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов ракеты или противоракет.

Служба "Маген Давид Адом" передает: рано утром 20 марта бригады скорой помощи выезжали по вызовам после сирены "Цева адом", прозвучавшей в центральных районах Израиля. Раненых нет. Была оказана медицинская помощь 13 гражданам, получившим травмы по пути в бомбоубежища и другие защищенные помещения, а также трем людям, находившимся в состоянии нервного шока.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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