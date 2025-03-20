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Израиль

Секретарь правительства: юрсоветник действует вопреки постановлениям Верховного суда

Правительство
время публикации: 20 марта 2025 г., 20:46 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 20:55
Секретарь правительства: юрсоветник действует вопреки постановлениям Верховного суда
Chaim Goldberg/Flash90

Секретарь правительства Йоси Фукс ответил офису юридического советника Гали Баарав-Миара на перечень юридических норм, в соответствии с которыми для отставки главы ШАБАКа необходимо заручиться поддержкой комиссии по назначения на высшие государственные должности.

В письме говорится, что юридический советник правительства превышает свои полномочия, давая правительству заключения и юридические указания вопреки недавним постановлениям Верховного суда, как это было в случае с назначением Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности, и как это происходит в данный момент с отстранением от должности главы ШАБАКа.

В письме секретаря правительства утверждается, что нет действующего решения кабинета министров, которое бы требовало проведения комиссией по назначениям проверки до внесения проекта решения согласно третьей статье закона о ШАБАКе.

Днем ранее офис юридического советника правительства напомнил членам кабинета и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что для отстранения от должности главы ШАБАКа необходимо получить рекомендацию комиссии по назначения на высшие государственные должности. В письме, подписанном заместителем юридического советника правительства доктором Гиль Лимон, были на трех страницах приведены все законодательные акты и решения, на основании которых юридический советник правительства Гали Баарав-Миара дала свое заключение.

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