Внимание розыск: пропал 41-летний Алексей Соков из Рамат-Гана

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летнего жителя Рамат-Гана Алексея Сокова. В последний раз его видели 19 марта, когда он выходил с работы на улице А-Яркон в Бней-Браке.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавый, короткие темные волосы, носит очки. На нем была черная рубашка и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-769-7443 и 100.