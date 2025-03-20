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Израиль

Внимание розыск: пропал 41-летний Алексей Соков из Рамат-Гана

Розыск
время публикации: 20 марта 2025 г., 23:38 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 23:38
Внимание розыск: пропал 41-летний Алексей Соков из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 41-летнего жителя Рамат-Гана Алексея Сокова. В последний раз его видели 19 марта, когда он выходил с работы на улице А-Яркон в Бней-Браке.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавый, короткие темные волосы, носит очки. На нем была черная рубашка и черные брюки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 03-769-7443 и 100.

Израиль
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