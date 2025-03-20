В Иерусалиме перевернулся легковой автомобиль, состояние одного из пострадавших тяжелое
время публикации: 20 марта 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 23:30
На улице Дерех Менахем Бегин в Иерусалиме водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина перевернулась. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека, один из которых (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелые травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".
Полиция сообщила о начале расследования обстоятельств аварии.
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