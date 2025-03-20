В Иерусалиме перевернулся легковой автомобиль, состояние одного из пострадавших тяжелое

На улице Дерех Менахем Бегин в Иерусалиме водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина перевернулась. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека, один из которых (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция сообщила о начале расследования обстоятельств аварии.