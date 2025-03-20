x
20 марта 2025
|
последняя новость: 00:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 00:27
21 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме перевернулся легковой автомобиль, состояние одного из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 20 марта 2025 г., 23:30 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 23:30
В Иерусалиме перевернулся легковой автомобиль, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На улице Дерех Менахем Бегин в Иерусалиме водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машина перевернулась. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали два человека, один из которых (мужчина примерно 25 лет) получил тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек".

Полиция сообщила о начале расследования обстоятельств аварии.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

В результате ДТП в Киеве погиб Стас Махлин, в юности он был шестикратным чемпионом Израиля по боксу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

Уточнение по ДТП в Эйлате: погиб пожилой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 марта 2025

ДТП в Эйлате, один человек погиб