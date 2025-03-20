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Израиль

В Бейт-Шемеше толпа ультраортодоксов атаковала мэра и его сына

время публикации: 20 марта 2025 г., 01:08 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 01:08
В Бейт-Шемеше толпа ультраортодоксов атаковала мэра и его сына
Erik Marmor/Flash90

В Бейт-Шемеше толпа ультраортодоксов, принадлежащих к радикальному течению иудаизма, атаковала мэра Шмуэля Гринберга и его сына в момент, когда они покидали семейное торжество. Хулиганы перевернули машину мэра и разбили в ней окна.

Прибывшие на место происшествия полицейские помогли мэру и его сыну добраться до безопасного места.

По информации N12, Шмуэль Гринберг не пострадал, но его сыну потребовалась медицинская помощь.

Мэр Бейт-Шемеша заявил изданию "Ба-Хадрей харедим", что он доверяет полиции и надеется, что напавшие на него будут найдены и понесут заслуженное наказание.

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