В Бейт-Шемеше толпа ультраортодоксов атаковала мэра и его сына

В Бейт-Шемеше толпа ультраортодоксов, принадлежащих к радикальному течению иудаизма, атаковала мэра Шмуэля Гринберга и его сына в момент, когда они покидали семейное торжество. Хулиганы перевернули машину мэра и разбили в ней окна.

Прибывшие на место происшествия полицейские помогли мэру и его сыну добраться до безопасного места.

По информации N12, Шмуэль Гринберг не пострадал, но его сыну потребовалась медицинская помощь.

Мэр Бейт-Шемеша заявил изданию "Ба-Хадрей харедим", что он доверяет полиции и надеется, что напавшие на него будут найдены и понесут заслуженное наказание.