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Израиль

Предотвращен теракт с применением заминированного автомобиля против солдат ЦАХАЛа

Полиция
Расследование
Прокуратура
Террористы
время публикации: 20 марта 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 13:02
Предотвращен теракт с применением заминированного автомобиля против солдат ЦАХАЛа
Пресс-служба полиции Израиля

Разрешено к публикации: в феврале был арестован житель Кафр-Каны Джихад Зарикат, который планировал совершить теракт против военнослужащих Армии обороны Израиля, подорвав заминированный автомобиль. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и ШАБАКа.

В ходе следствия было установлено, что Джихад Зарикат был связан с террористической организацией ХАМАС. При обыске у него было найдено "завещание", агитационная литература и различные предметы с символикой ХАМАСа.

Сегодня Зарикату предъявят обвинение.

Израиль
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