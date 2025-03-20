Предотвращен теракт с применением заминированного автомобиля против солдат ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в феврале был арестован житель Кафр-Каны Джихад Зарикат, который планировал совершить теракт против военнослужащих Армии обороны Израиля, подорвав заминированный автомобиль. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и ШАБАКа.

В ходе следствия было установлено, что Джихад Зарикат был связан с террористической организацией ХАМАС. При обыске у него было найдено "завещание", агитационная литература и различные предметы с символикой ХАМАСа.

Сегодня Зарикату предъявят обвинение.