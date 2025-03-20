Предъявлены обвинения жителю Бат-Яма, который поджег мать своих детей

Государственная прокуратура направила в окружную прокуратуру Тель-Авива обвинительное заключение в отношении 38-летнего жителя Бат-Яма, который обвиняется в покушении на убийство своей сожительницы.

В заключении, представленном прокуратурой, сказано, что обвиняемый жил с пострадавшей в течение многих лет, у них было четверо несовершеннолетних детей. В течение последнего года их отношения заметно ухудшились, мужчина неоднократно оскорблял мать своих детей и угрожал ей.

27 февраля 2025 года женщина уехала на своей машине вместе с шестимесячным ребенком, который находился в детском кресле рядом с водительским сиденьем. Обвиняемый дождался ее возвращения, приготовил бензин. Когда она вернулась, он облил бензином ее и детское кресло и поджег их. После того, как огонь охватил тело женщины, обвиняемый вошел в дом, снял с себя одежду и постирал ее в стиральной машине, пытаясь удалить с нее бензин и скрыть улики, сказано в обвинительном заключении.

Полиция ранее отмечала, что ребенок почти не пострадал. Когда полицейские арестовывали мужчину, он держал на руках маленького ребенка, облитого легковоспламеняющимся веществом. Ребенок был передан органам соцобеспечения. Где находятся другие дети этой пары, полиция не уточняла.

Женщина получила ожоги 90% тела. Она была доставлена в крайне тяжелом состоянии в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. В настоящее время она все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи борются за ее жизнь.