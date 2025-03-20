Тревога и взрывы в центре Израиля: обстрел из Газы

В 13:21-13:22 20 марта в центре Израиля прозвучала тревога "Цева адом". Были слышны взрывы. ЦАХАЛ заявляет о ракетном обстреле из Газы.

Тревога была слышна на востоке Тель-Авива, в Холоне, Азуре, Ор Йегуде, Ришон ле-Ционе, Рамат-Гане и других районах.

ЦАХАЛ сообщает: были зафиксированы пуски трех ракет из южной части сектора Газы. Одна ракета была перехвачена, две упали на открытой местности.

Это первый ракетный обстрел центра Израиля из Газы в 2025 году. Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из сектора Газы фиксировалась 28 декабря 2024 года.

В 3:59-4:01 20 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ заявил: была выпущена ракета из Йемена в сторону израильской территории. Сирены были слышны в Тель-Авиве, Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиине, Реховоте, Рамат-Гане, Бней-Браке, Холоне, Ришон ле-Ционе, Лоде, Рамле, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Рамат а-Шароне, Герцлии и многих других населенных пунктах Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ракета была перехвачена за пределами Израиля. Но тревога была активирована из-за угрозы падения фрагментов ракеты или противоракет. Служба "Маген Давид Адом" передавала: раненых нет, была оказана медицинская помощь 13 гражданам, получившим травмы по пути в бомбоубежища и другие защищенные помещения, а также трем людям, находившимся в состоянии нервного шока.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.