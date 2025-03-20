ЦАХАЛ начал наземную операцию на севере Газы

Силы ЦАХАЛа начали наземную операцию на севере сектора Газа, сообщает армейская пресс-служба. В Газу введены силы 252-й резервной бронетанковой дивизии "Синай". Военные действуют в районе Байт-Лахии.

Перед вводом наземных сил в данный район в Байт-Лахии с воздуха еще раз были атакованы инфраструктуры ХАМАСа и противотанковые позиции.

В ночь на 20 марта ЦАХАЛ атаковал десятки целей в секторе Газы. Удары наносились по террористам, военной инфраструктуре и другим целям.

Как сообщалось ранее, 18-19 марта сухопутные силы Армии обороны Израиля начали наземные операции в центре и на юге сектора Газы с целью расширения зоны безопасности и создания буферной зоны между севером и югом сектора. В ходе операции ЦАХАЛ вновь взял под контроль центральную часть "оси Нецарим" и расширили свою зону влияния, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Сообщалось, что силы бригады "Голани" будут размещены в южной части сектора Газы в состоянии полной готовности к боевым действиям.

18 марта 2025 года ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в Газе. Операции дали название "Сила и меч". Война "Железные мечи", начатая 7 октября 2023 года после нападения террористов из Газы на израильскую территорию, продолжается 531-й день.