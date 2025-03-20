Уточнение по ДТП в Эйлате: погиб пожилой мужчина

Утром в четверг, 20 марта, недалеко от пляжа Альмог в Эйлате столкнулись два легковых автомобиля.

Прибывшие на место медики службы скорой помощи МАДА были вынуждены констатировать факт смерти 72-летнего водителя.

28-летняя женщина, находившаяся за рулем второго автомобиля, была доставлена в больницу "Йосефталь" в состоянии средней степени тяжести.