Полиция сообщила о спасении еще одной мартышки в Негеве

В Негеве около бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом, недалеко от парка Голда, полицейскими была найдена еще одна зеленая мартышка, содержавшаяся в ненадлежащих условиях.

Животное передано инспекторам Управления природы и парков.

В последний месяц сообщения об обнаружении мартышек в разных регионах Израиля поступают почти ежедневно. В общей сложности были найдены 16 мартышек и четыре львенка. По версии следствия, животных доставляли в Израиль контрабандой, с помощью БПЛА.

Спасенным животным оказывается медицинская помощь. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Одна спасенная мартышка умерла от столбняка.