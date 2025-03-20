Полиция сообщила о спасении еще одной мартышки в Негеве
время публикации: 20 марта 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 08:56
В Негеве около бедуинского населенного пункта Сегев-Шалом, недалеко от парка Голда, полицейскими была найдена еще одна зеленая мартышка, содержавшаяся в ненадлежащих условиях.
Животное передано инспекторам Управления природы и парков.
В последний месяц сообщения об обнаружении мартышек в разных регионах Израиля поступают почти ежедневно. В общей сложности были найдены 16 мартышек и четыре львенка. По версии следствия, животных доставляли в Израиль контрабандой, с помощью БПЛА.
Спасенным животным оказывается медицинская помощь. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Одна спасенная мартышка умерла от столбняка.
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