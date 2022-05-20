Полиция: задержан подозреваемый в нападении на медиков в Иерусалиме

Полиция сообщила о задержании 48-летнего жителя одного из арабских районов Иерусалима по подозрению в причастности к нападению на медиков в больнице "Адаса Ар а-Цофим".

Пресс-служба полиции сообщает, что расследование продолжается. Ожидается, в скором времени будут задержаны и другие подозреваемые в причастности к этому инциденту.

Как сообщалось ранее, вечером 16 мая администрация иерусалимской больницы "Адаса Ар а-Цофим" сообщила о насилии в отношении медперсонала и о материальном ущербе, причиненном родственниками пациента, поступившего в больницу в критическом состоянии. Инцидент произошел после того, как медики сообщили родственникам о том, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом, и пациент умер. После этого десятки людей ворвались в отделение интенсивной терапии, они били стекла, ломали медицинское оборудование, крушили мебель и угрожали медикам. Никто из медперсонала не получил серьезных травм. В больницу была вызвана полиция. После этого инцидента была объявлена забастовка в медицинских учреждениях Израиля.