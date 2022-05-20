Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре
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Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.
В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).
Операции проводились в деревнях Мидия, Наалин, Каруат Бани-Хасан, Нур аш-Шамс и в городе Хеврон. При проведении операции в Нур аш-Шамсе была слышны стрельба. В Хевроне конфискованы автоматическая винтовка М-16 и другое оружие.
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В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.
Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.
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