Операция "Волнорез" продолжается: задержаны девять подозреваемых в терроре

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что минувшей ночью в Иудее и Самарии продолжалась масштабная операция "Волнорез" по задержанию лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Операции проводились в деревнях Мидия, Наалин, Каруат Бани-Хасан, Нур аш-Шамс и в городе Хеврон. При проведении операции в Нур аш-Шамсе была слышны стрельба. В Хевроне конфискованы автоматическая винтовка М-16 и другое оружие.

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В общей сложности задержаны девять подозреваемых, заявляют военные. Они переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Во время операций в Иудее и Самарии за последние сутки среди израильтян пострадавших не было.