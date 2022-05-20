"Исраэль а-Йом": Иран пытался организовать похищение экс-министра обороны Моше Яалона

19 мая была разрешена к публикации информация о том, что в течение последних месяцев были пресечены несколько попыток иранских спецслужб выманить за рубеж израильских бизнесменов и ученых и похитить их.

Как сообщает журналистка издания "Исраэль а-Йом" Лилах Шоваль, одной из целей иранцев был бывший начальник генерального штаба ЦАХАЛа и бывший министр обороны Израиля Моше Яалон.

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Сотрудники иранской разведки контактировали с некоторыми израильскими бизнесменами и учеными, имевшими отношение к оборонным проектам, выдавая себя за ученых, журналистов, предпринимателей или филантропов. При этом использовались подлинные имена и фамилии лиц, которые не знали, что от их имени ведутся подобные "переговоры" с израильтянами.

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По данным Шоваль, поняв, что его пытаются заманить в ловушку, Яалон поставил в известность общую службу безопасности (ШАБАК).

Напомним, что на текущий момент Яалон возглавляет базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах венчурный фонд Synaptech, большая часть капитала которого имеет израильское происхождение.

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Фонд инвестирует в стартапы, специализирующиеся на вопросах безопасности, включая оборонные предприятия и фирмы, занимающиеся компьютерной и финансовой безопасностью.