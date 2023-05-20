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    В Израиле

    Ноа Кирел, занявшая третье место на "Евровидении", возмутила поляков высказыванием о Холокосте

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    Ноа Кирел
    AP Photo/Martin Meissner     Ноа Кирел
    AP Photo/Martin Meissner     Ноа Кирел
    AP Photo/Martin Meissner

    Израильская певица Ноа Кирел, занявшая третье место на конкурсе "Евровидение-2023", проходившем в Польше, вызвала возмущение поляков своим высказыванием о Холокосте.

    Ноа заявила в интервью "Кан" и Ynet, что ей было важно выступить так, "чтобы Израиль гордился ею", добавив при этом: "Получить 12 баллов (высшую оценку) от Польши после того, как почти все семья Кирел погибла там во время Холокоста, это большое достижение".

    Высказывание Кирел было воспринято в Польше как обвинение поляков в убийстве евреев, сообщает i24news.

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    Член польского парламента Анна Мария Жуковска направила свою жалобу в посольство Израиля в Польше, обратившись к нему в сети Twitter. Жуковска поинтересовалась, "считают ли молодые израильтяне, что в Холокосте виновна Польша и, если это так, то каков уровень их образования".

    Затем, еще в одном своем "твите", Жуковска добавила: "Возможно, Кирел есть что сказать по поводу баллов, полученных от Германии", намекая на то, что израильская певица не понравилась немецкому жюри во время финала "Евровидения".

    Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски также отреагировал на слова Кирел, пообещав, что молодая певица будет приглашена в Польшу, чтобы "своими глазами увидеть места, в которых нацистская Германия совершала жестокие преступления против поляков и евреев в нашей стране, а также понять нашу боль".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 18 Мая 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // Досуг // 14 Мая 2023
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