Авигдор Либерман о МУС: "Справиться с этим без американцев практически невозможно"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман прокомментировал заявление главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карим Хана о выдаче ордеров на арест руководителей Израиля и главарей ХАМАСа.

"Ситуация в Международном уголовном суде изначально антиизраильская. Все против нас. Мы совершили ошибку, когда обратились туда впервые. Нужно напомнить членам коалиции, что справиться с этим без американцев практически невозможно", – заявил он на заседании фракции НДИ.

"Правительство ведет войну только внутри кабинета. Нет видения, нет плана, топтание на месте на поле боя. Нужно положить этому конец даже ценой значительной эскалации на юге и на севере. Нетаниягу и его правительство хотят, чтобы такая ситуация продлилась до следующих выборов", – сказал Либерман.

Напомним: главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что запросил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, главы политбюро группировки Исмаила Ханийи и руководителя военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.