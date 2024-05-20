Лапид: "Решение МУС – огромный политический провал"

Председатель оппозиции Яир Лапид выступил против намерения главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карим Хана выдать ордера на арест руководителей Израиля и ХАМАСа, однако ответственность за это он возложил на премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

"Это политическая и этическая катастрофа. Как может быть, чтобы ордера выдавали против Нетаниягу, Синуара и Дэйфа? Эта параллель недопустима. Мы ее не примем, не простим. Но это огромный политический провал. Я рассчитываю, что американская администрация нас поддержит", – сказал Лапид.

Он также призвал члена военного кабинета Бени Ганца, лидера "Махане мамлахти", принять решение о выходе из коалиции.

Сам Бени Ганц также выразил возмущение, что лидеров Израиля поставили в один ряд с главарями ХАМАСа. "Параллели между руководством демократической страны, защищающейся от чудовищного нападения, и лидерами жаждущей крови террористической группировки – искажение справедливости и свидетельство морального банкротства", – констатировал он.

Напомним: главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что запросил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, главы политбюро группировки Исмаила Ханийи и руководителя военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.