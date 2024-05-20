Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 20 мая: атаковано множество целей, в основном на севере сектора

В ночь на 20 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа неоднократно наносили удары по целям в Джабалии; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в районе Зайтун, юго-восточней города Газа; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в городе Газа; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели около мечети в районе Ад-Дарадж, на востоке города Газа, есть убитые и раненые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в Байт-Лахии, есть убитые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому в центре города Газа, есть убитые; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по жилому дому в районе Шейх Радуан в городе Газа, есть убитые и раненые.

В центре сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели в Дир аль-Балахе; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе башен Аль-Касталь, на востоке Дир аль-Балаха;

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Хафаджа в западной части Рафаха, есть убитые и раненые.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 20 мая.