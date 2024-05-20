ЦАХАЛ сообщил о перехвате трех БПЛА, летевших из Сирии и "с восточной стороны"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты ЦАХАЛа перехватили беспилотник, приближавшийся к Израилю со стороны Сирии. Воздушная цель была перехвачена до входа в воздушное пространство Израиля.

Еще два беспилотника, летевшие с восточной стороны, были перехвачены ракетным катером "Саар-4,5" и самолетами военно-воздушных сил. Военные подчеркивают: в этом случае также цели были сбиты до того, как вошли в воздушное пространство Израиля.