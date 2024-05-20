ЦАХАЛ: за сутки атакованы около 80 целей в Газе. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газы. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 80 целей в Газе – склады и пусковые установки, группы боевиков и др.

Бойцы 7-й и 460-й бригад 98-й дивизии продолжают боевые действия в районе Джабалии. На территории комплекса UNRWA было обнаружено оружие. В ближнем бою ликвидировано несколько боевиков. Для ликвидации групп боевиков, которые вели огонь из ПТРК, была задействована авиация.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать на востоке Рафиаха. Разведка 215-й бригады определила местонахождение одного из командиров "Исламского джихада" и направила авиацию для его ликвидации, вместе с командиром были уничтожены еще трое боевиков.

Силы 99-й дивизии продолжают бои в центре сектора Газы. Бойцы 679-й бригады огнем танков ликвидировали нескольких боевиков, ими также были уничтожены несколько заминированных зданий.