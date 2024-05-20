Официально подтверждена гибель президента Ирана и еще семи человек

Официально подтверждена гибель в результате падения вертолета президента Ирана Эбрагима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама города Тебриз Мохаммада Али Але Хашема, начальника президентской охраны генерала "Корпуса стражей исламской революции" Мехди Мусави. Также погибли два пилота и один технический работник, их имена пока не сообщаются, передает агентство Tasnim.

Вертолет президента Ирана, врезавшийся в гору около деревни Тавиль, в 30 км от границы с Азербайджаном, полностью сгорел.

19 мая после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и участия в открытии гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз президент Ирана Эбрагим Раиси вылетел на вертолете из города Джульфа на границе с Азербайджаном, примерно в 600 км от Тегерана. На борту вертолета находились также министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати, другие пассажира и члены экипажа. Погодные условия были сложными: туман, дождь. Одновременно вылетело несколько вертолетов. Другие вертолеты благополучно добрались до пункта назначения.

Эбрагим Раиси. Краткая биография.

Эбрагим Раиси родился 14 декабря 1960 года в иранском городе Мешхеде. В 1980 году завершил религиозное образование. В 1985 году переехал жить в Тегеран, где был назначен на должность заместителя прокурора города. В 1988 году принимал участие в организации казни противников режима, в том числе и членов Организации моджахедов иранского народа. С 1989 по 1994 год занимал должность прокурора Тегерана. В 1994 году его повысили до начальника Генеральной инспекции Ирана.

В 2004 году Раиси был назначен заместителем прокурора Ирана. В 2005 году президент Махмуд Ахмадинежад предложил Раиси пост министра безопасности, но тот отказался. В августе 2014 года Эбрагим Раиси стал генеральным прокурором Ирана. В марте 2016 года ушел в отставку с этой должности и возглавил один из самых богатых фондов исламского мира Астан-и Кудс Разави. В мае 2017 года стал кандидатом на пост президента Ирана, но проиграл действующему президенту Хасану Роухани.

В 2019 году США внесли Раиси в санкционный список за его непосредственное участие в казнях политических заключенных в конце 1980-х годов.

В 2021 году Раиси был избран президентом Ирана.

Погиб 19 мая 2024 года в результате крушения вертолета.