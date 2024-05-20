Кнессет отклонил три вотума недоверия при отсутствии голосовавших против

Кнессет на первом заседании летней сессии отклонил вотумы недоверия, выдвинутые партией "Авода", "Еш Атид" и ХАДАШ-ТААЛ.

Оппозиционные партии утверждали, что нынешнее правительство не может продолжать работу, так как оно способствует уклонению от военной службы и увеличивает социально-экономическое бремя, лежащее на работающих в служащих в армии израильтян ("Еш Атид") ; оно полностью не справилось с возложенной на него задачей и привело к "хаотичной реальности" ("Авода); война и ее продолжение имеют разрушительные последствия для общества, в том числе, для арабского сектора.

"За" каждое из предложений проголосовали от 31 до 35 парламентариев при полном отсутствии голосовавших "против". Тем не менее ни один из вотумов не прошел, так как не набрал требуемого количества голосов.