Возле Кнессета проходит многотысячная антиправительственная демонстрация

Возле здания Кнессета в Иерусалиме проходит многотысячная демонстрация, участники которой требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Утром 20 мая демонстранты несколько раз перекрывали Первое шоссе. Полиция остановила автобусы с членами движения "Ахим ле-Нешек" ("Братья по оружию) в районе развязки Шореш. Находившиеся в автобусе "братья" пошли в Иерусалим пешком. На развязке Шаар А-Гай они перекрыли движение. Полицией были задержаны 12 человек.

Полиция заявила, что у демонстрантов были изъяты канистры с горючим, шины, перчатки и доски. В полиции полагают, что протестующие планировали выкатить на проезжую часть старые машины и поджечь их. Пресс-служба правоохранительных органов передала, что часть из демонстрантов оказывали сопротивление при задержании, легкие травмы получил один из полицейских.

Около полудня семеро задержанных были доставлены в мировой суд Иерусалима. Полиция просила продлить срок их задержания, однако суд распорядился освободить задержанных с рядом ограничений.

На заправочной станции на въезде в Иерусалиме полицией был задержан ультраортодоксальный 19-летний юноша по подозрению в нападении на 70-летнего мужчину, приехавшего в столицу для участия в демонстрации.