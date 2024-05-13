Тысячи израильтян участвуют в альтернативных церемониях Дня Независимости

На площади "Хатуфим" перед музеем Тель-Авива проходит одна из альтернативных церемоний по случаю Дня Независимости. Здесь собрались тысячи израильтян со всей страны, чтобы поддержать родственников похищенных.

Тысячи людей встречают День Независимости на демонстрации перед театром "Габима" в Тель-Авиве, требуя от правительства прекратить войну в Газе, чтобы способствовать возвращению похищенных из плена ХАМАСа.

Еще одна альтернативная церемония по случаю Дня Независимости проходит в амфитеатре в Кфар-Шуни. Эта церемония носит название "Тушение факелов" в противовес официальной церемонии зажжения факелов, которая проводилась каждый год на стыке Дня памяти и Дня Независимости. Эта церемония транслировалась в прямом эфире и показывалась на экранах в Тель-Авиве, Иерусалиме, Кирьят-Тивоне, Хайфе и Герцлии.

Более сотни человек в этот вечер находились возле дома семьи Нетаниягу в Иерусалиме, требуя от него уйти в отставку. Они развели костер на проезжей части.

В этом году официальная церемония по зажжения факелов на горе Герцля была проведена заранее и была передана израильским телеканалам в записи. Это объяснялось опасением инцидентов в сфере безопасности. При этом телеканал "Кешет-12" передал, что реальной причиной отсутствия прямого эфира стали многочисленные инциденты с антиправительственными выступлениями в самые торжественные и скорбные церемонии последних недель: в День Памяти жертв Холокоста, когда кто-то из присутствующих выкрикивал оскорбления в адрес Биньямина Нетаниягу в музее Яд ва-Шем, в День Памяти на горе Герцля и выкрики в адрес министров на различных кладбищах страны.